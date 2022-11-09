0
0
116
НОВОСТИ

Представители РФ и США могут вскоре встретиться в рамках договора СНВ-3 - СМИ

22:48 08.11.2022 Источник: Интерфакс

Представители США и России в ближайшие недели могут провести переговоры по возобновлению инспекций на объектах дислокации ядерного оружия в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), передает Bloomberg.

"Ожидается, что Россия и США встретятся в предстоящие недели для переговоров о возобновлении инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с СНВ-3, что является небольшим шагом к возобновлению переговоров о контроле над вооружениями", - информирует агентство.

Отмечается, что представитель Госдепа США подтвердил, что заседание двусторонней консультативной комиссии готовится, но при этом он не сообщил, когда и где это заседание состоится. По его словам, оно пройдет не в Женеве. В свою очередь осведомленные источники в Москве сообщили агентству, что встречу могут провести в Каире.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:35 08.11.2022
Спецсессия ГА ООН по Украине возобновится 14 ноября
0
202
21:05 08.11.2022
США стали одним из наиболее важных импортеров СПГ для Европы - ЕК
0
233
19:25 08.11.2022
Новую систему поддержки семей с детьми нужно запустить с 2023 года - Путин
0
302
19:00 08.11.2022
Программа материнского капитала продляется до конца 2026 года
0
321
18:55 08.11.2022
В ЦБ РФ считают, что восстановление экономики страны займет больше времени
0
344
18:44 08.11.2022
Доля валютных вкладов в РФ достигла исторического минимума
0
351
17:40 08.11.2022
Лица, ответственные за злоупотребление шпионским ПО в Европе, «сидят в Евросовете» — евродепутат
0
384
17:12 08.11.2022
На БРИКС в случае его расширения придется около 40% мировой экономики
0
371
17:00 08.11.2022
WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд
0
403
16:32 08.11.2022
В Великобритании построят первую энергосберегающую тюрьму
0
373

Возврат к списку