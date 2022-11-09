Представители РФ и США могут вскоре встретиться в рамках договора СНВ-3 - СМИ
22:48 08.11.2022 Источник: Интерфакс
"Ожидается, что Россия и США встретятся в предстоящие недели для переговоров о возобновлении инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с СНВ-3, что является небольшим шагом к возобновлению переговоров о контроле над вооружениями", - информирует агентство.
Отмечается, что представитель Госдепа США подтвердил, что заседание двусторонней консультативной комиссии готовится, но при этом он не сообщил, когда и где это заседание состоится. По его словам, оно пройдет не в Женеве. В свою очередь осведомленные источники в Москве сообщили агентству, что встречу могут провести в Каире.
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