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НОВОСТИ

По Крымскому мосту будет приостановлено движение автотранспорта 12 ноября

21:45 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 12 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщили в среду в пресс-службе Минтранса РФ.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

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