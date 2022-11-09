По Крымскому мосту будет приостановлено движение автотранспорта 12 ноября
21:45 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.
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