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Моравецкий пояснил, почему Польше не задействовала 4-ю статью договора НАТО

23:10 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши приняли решение не задействовать 4-ю статью Североатлантического договора о проведении консультаций в случае угрозы после инцидента с взрывом ракеты. Об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы, по сути, эти консультации проводим. Но, действительно, в рамках оборонного Вашингтонского договора есть 4-я статья, которая обязывает участников проводить консультации в случае угрозы. Мы вместе с президентом в рамках комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверяем предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол имел возможность ее использовать», — сказал он.

«Но развитие событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была преднамеренная атака на Польшу. Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали 4-ю статью, но держали ее наготове», — отметил Моравецкий.

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