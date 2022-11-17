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Собянин: В Москве будет создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем

15:29 17.11.2022

В Москве будут активно развивать технологии, позволяющие создавать беспилотные авиационные системы. Столичный мэр Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор Платформы национальной технологической инициативы Дмитрий Песков подписали специальный меморандум, в рамках которого планируется наладить сотрудничество в отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации. В частности, на базе индустриального парка «Руднево» предполагается создать федеральный центр беспилотных авиационных систем.

По словам Собянина, хотя еще недавно беспилотники казались дорогими игрушками, сейчас они используются даже в рамках военных операций. «Очевидно, что это один из ключевых элементов высоких технологий, которые необходимы для победы, - говорит мэр Москвы. – В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши: это и транспортировка, это высокоточные съемки, это создания цифровых двойников, это контроль за коммунальной сферой, за сферой строительства и так далее».

Как полагает градоначальник, создание федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево» даст толчок развитию беспилотного транспорта и авиационных систем в РФ. «Очень важно, эту огромную массу инноваций (в области беспилотных технологий) как-то структурировать, и мы как раз об этом говорили с коллегами, что для этого нужен федеральный российский центр компетенций в области беспилотных авиасистем», - заявил мэр.

По данным Собянина, центр компетенций на базе «Руднево» примет производителей беспилотников и беспилотных систем. Планируется, что резиденты центра сконцентрируются на разработке и создании новых моделей беспилотных летательных аппаратов различного назначения, совершенствовании авионики и внедрении технологий искусственного интеллекта. «Там есть все для того, чтобы эффективно работать, работать не только по производству, но и по испытанию, взаимодействию с федеральными структурами и региональными», - заявил мэр.

Чтобы работа конструкторов и производителей была эффективной, вблизи индустриального парка создадут особую зону свободных полетов площадью более 100 га и высотой до 500 м. Также на базе центра будет работать авиационный учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала, также планируется создание школы творчества для привлечения молодежи начиная со школьного возраста.

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