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ЕС и G7 могут 23 ноября установить лимит цен около $60 за баррель на нефть из РФ — WSJ

22:40 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Группа семи (G7) рассматривают возможность согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель в среду, 23 ноября. Об этом во вторник сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники.

По их данным, рассматривается также возможность установления лимита цен на нефть из РФ на уровне 70 долларов за баррель. Уточняется, что подобные меры могут вступить в силу 5 декабря.

Согласно сведениям «Уолл-стрит джорнэл», послы государств — членов ЕС должны будут утвердить лимит цен на российскую нефть единогласно, в связи с чем могут возникнуть некоторые затруднения. G7 же постарается ввести аналогичные меры одновременно с ЕС.

Россия уже объявила, что в случае попыток введения такого потолка отдельными западными странами торговать по заниженным ценам не станет.

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