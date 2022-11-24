Порядка 3 млн иностранцев прошли обязательную дактилоскопию в РФ с конца 2021 года

14:00

Около 3 млн иностранных граждан прошли в России обязательную дактилоскопию с конца 2021 года. Об этом на брифинге сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«С конца прошлого года вступил в силу закон, который обязывает всех иностранных граждан проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, медицинское освидетельствование. <…>. За текущий год данную процедуру прошли почти 3 млн человек», — сказал она она брифинге в четверг.