Москва и Анкара рассматривают усиление защиты «Южного потока» — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство России и Турции рассматривает меры защиты «Южного потока», поскольку для трубопровода существует потенциальная угроза. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, рассматривают ли президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган усиление контроля и антитеррористической защиты «Южного потока». «Такая потребность есть, существует потенциальная угроза», — объяснил Песков.