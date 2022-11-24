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НОВОСТИ

Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

17:12 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Награда присвоена Пегову «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

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