Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
17:12 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
Награда присвоена Пегову «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».
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