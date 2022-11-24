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НОВОСТИ

Мэру Харькова придется заплатить штраф за обращение к жителям на русском языке

18:45 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Харькова Игорь Терехов должен заплатить штраф в размере 3 400 гривен (92 доллара) за обращение к жителям города на русском языке. Об этом сообщается в четверг на официальной странице языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь издал постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 3 400 гривен на мэра Харькова Игоря Терехова за нарушение закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“, — говорится в сообщении.

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