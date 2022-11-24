ЕК просил у стран Европы трансформаторы и генераторы для Украины

18:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза в массовом порядке направлять Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы этой страны. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в четверг по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС.

«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Первым приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке к конкретные регионы страны», — заявила она.