ЕК просил у стран Европы трансформаторы и генераторы для Украины
18:31 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Первым приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке к конкретные регионы страны», — заявила она.
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