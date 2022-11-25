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НОВОСТИ

Украина работает над механизмом импорта электроэнергии из Европы

10:00 25.11.2022 Источник: Газета.Ru

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» разрабатывает механизм экспорта электроэнергии из Европы. Об этом заявил глава правления энергокомпании Владимир Кудрицкий, слова которого приводит агентство УНН.

По его словам, необходимость в разработке специального механизма связана с тем, что стоимость электроэнергии на Украине ниже, чем в Европе.

«Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает», — подчеркнул Кудрицкий.

Он также отметил, что коммерческий импорт электроэнергии «технически возможен».  Газета.Ru

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