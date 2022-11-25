Украина работает над механизмом импорта электроэнергии из Европы
10:00 25.11.2022 Источник: Газета.Ru
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» разрабатывает механизм экспорта электроэнергии из Европы. Об этом заявил глава правления энергокомпании Владимир Кудрицкий, слова которого приводит агентство УНН.
По его словам, необходимость в разработке специального механизма связана с тем, что стоимость электроэнергии на Украине ниже, чем в Европе.
«Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает», — подчеркнул Кудрицкий.
Он также отметил, что коммерческий импорт электроэнергии «технически возможен». Газета.Ru
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