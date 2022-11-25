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НОВОСТИ

Турецкая армия ликвидировала 326 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны

10:32 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Турции ликвидировала 326 террористов в ходе воздушных операций в Ираке и Сирии. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Минобороны страны Хулуси Акар.

«К настоящему времени в результате операции „Коготь-меч“ ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержки с земли», — сказал министр.

Акар опроверг сообщения о том, что турецкая армия нанесла удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии. «Не может быть речи о нанесении ударов по силам союзников или гражданским объектам», — добавил Акар.

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