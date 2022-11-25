В России выявили 5 992 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 992, летальных исходов из-за ковида — на 56. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 784 случая заражения и 58 смертей, всего с начала пандемии — 21 562 758 и 391 736 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 337 против 6 112 днем ранее, до 20 972 766.