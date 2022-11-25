Минюст РФ внес Meta в перечень экстремистских организаций

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России внес компанию Meta Platforms (запрещена на территории РФ) в реестр экстремистских организаций, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В прошлом месяце был дополнен размещенный на сайте министерства «Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“.

«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022 г.)», — говорится в документе.

Тверской суд Москвы в марте по иску Генпрокуратуры признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, экстремистской и запретил их на территории России. Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей некоторых стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам россиян в связи с действиями сотрудников компании. Работу мессенджера WhatsApp, также принадлежащего компании Meta, было решено не ограничивать.