Отношения с РФ и КНР будут в фокусе конструктивной внешней политики Казахстана - Токаев

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана продолжат сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, в фокусе будут находиться отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил в субботу казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии инаугурации в качестве главы государства.



«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», — сказал Токаев.



По его словам, власти республики приложат все усилия для развития многогранного сотрудничества с США, ЕС, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами. «Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН», — подчеркнул президент.

