Отношения с РФ и КНР будут в фокусе конструктивной внешней политики Казахстана - Токаев
09:50 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», — сказал Токаев.
По его словам, власти республики приложат все усилия для развития многогранного сотрудничества с США, ЕС, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами. «Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН», — подчеркнул президент.
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