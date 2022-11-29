На благоустройство городской среды в четырех регионах кабмин РФ выделил 900 млн рублей

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выделило 900 млн рублей на создание комфортной городской среды и в модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в Северной Осетии, Волгоградской, Саратовской и Псковской областях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте правительства.



«Самый большой транш — более 400 млн рублей — будет направлен на завершение реконструкции набережной Волгоградского водохранилища в Саратове», — говорится в сообщении.



Кроме того, в Волгограде с помощью федеральных средств благоустроят центр города в рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве в 2023 году. На завершение этих работ направлено более 280 млн рублей.



