В Киев прибыл с визитом премьер-министр Бельгии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.



«Приветствую премьер-министра Бельгии. Начинаем переговоры. Уверен, они будут субстантивными и полезными для обеих сторон», — написал он в своем телеграм-канале и выложил видеокадры с начала встречи.



Ранее в субботу в Киев прибыли премьер-министры Польши и Литвы Матеуш Моравецкий и Ингрида Шимоните, которые подписали совместное заявление со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.



