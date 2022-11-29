На местных выборах на Тайване лидирует оппозиционная партия Гоминьдан

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия Гоминьдан лидирует на прошедших в субботу на Тайване выборах мэров городов, глав уездов и других руководителей в органы власти на местах. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, сообщает Центральное информационное агентство острова.



К этому часу кандидаты от Гоминьдана, согласно промежуточным данным, получают четыре места в шести специальных муниципалитетах (крупнейшие города, где проживает около 70% населения острова), за которые разгорелась основная борьба. Так, гоминьдановцы лидируют в гонке за кресла мэров в Тайбэе (административный центр Тайваня), Синьбэе, Таоюане и Тайчжуне, в то время как претенденты от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) на данный момент имеют превосходство в Тайнане и Гаосюне.



