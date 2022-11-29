По информации БелТА умер глава МИД Белоруссии

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство БелТА в субботу сообщило о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея.



«Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.



Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.



