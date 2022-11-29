На аукционе в Москве собрали более 4 млн рублей на помощь в восстановлении ЛНР

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма продаж на благотворительном аукционе «Альтруист», организованном одноименной галереей, превысила 4 млн рублей, вырученные средства направят на помощь в восстановлении Луганской Народной Республики. Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-служба Российского антикварного салона, в рамках которого 26 ноября прошли торги.



«Более 4 млн рублей собрали для помощи в восстановлении Луганской Народной Республики на аукционе 48-го Российского антикварного салона & Lifestyle „Искусство интерьера. <…> Вырученные от продажи деньги передадут детскому дому-интернату и дому престарелых для одиноких людей Луганской Народной Республики“, — сказали в пресс-службе.



