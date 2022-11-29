Путин заявил о кризисе в международной торговле

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки на фоне того, что международная торговля находится в кризисе, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном в понедельник.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», — указал он.