Путин заявил о кризисе в международной торговле
15:00 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки на фоне того, что международная торговля находится в кризисе, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном в понедельник.
«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», — указал он.
НОВОСТИ
- 22:40 28.11.2022
- США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с РФ по Украине — Reuters
- 22:00 28.11.2022
- Военная база в ЦАР подверглась удару с самолета, вылетевшего из соседней страны — АФП
- 21:20 28.11.2022
- ЕС не откажется от топлива из РФ, пока не сократит энергопотребление — Еврокомиссия
- 20:40 28.11.2022
- Глава Бурятии назвал странными слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
- 20:00 28.11.2022
- Крупнейшие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа — NYT
- 19:20 28.11.2022
- ОБСЕ донельзя себя маргинализировала, «последний гвоздь» забивает Польша — Захарова
- 19:00 28.11.2022
- В Москве пройдут соревнования «первая помощь»
- 18:40 28.11.2022
- Медведев в ответ на слова Подоляка предупредил, что «видеовключение из Ялты» будет из СИЗО
- 18:00 28.11.2022
- Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов
- 17:55 28.11.2022
- Сбер проведет демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать