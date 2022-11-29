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Папа Римский Франциск сообщил, что его визит в Киев возможен только при посещении и Москвы

15:12 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск решил, что посетит Киев, если также посетит и Москву. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник на портале американского иезуитского журнала «Америкамагазин» (Americamagazin) интервью.

«Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», — сказал понтифик.

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