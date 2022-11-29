Папа Римский Франциск сообщил, что его визит в Киев возможен только при посещении и Москвы
15:12 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск решил, что посетит Киев, если также посетит и Москву. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник на портале американского иезуитского журнала «Америкамагазин» (Americamagazin) интервью.
«Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», — сказал понтифик.
НОВОСТИ
- 22:40 28.11.2022
- США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с РФ по Украине — Reuters
- 22:00 28.11.2022
- Военная база в ЦАР подверглась удару с самолета, вылетевшего из соседней страны — АФП
- 21:20 28.11.2022
- ЕС не откажется от топлива из РФ, пока не сократит энергопотребление — Еврокомиссия
- 20:40 28.11.2022
- Глава Бурятии назвал странными слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
- 20:00 28.11.2022
- Крупнейшие мировые СМИ призвали Вашингтон снять обвинения с Ассанжа — NYT
- 19:20 28.11.2022
- ОБСЕ донельзя себя маргинализировала, «последний гвоздь» забивает Польша — Захарова
- 19:00 28.11.2022
- В Москве пройдут соревнования «первая помощь»
- 18:40 28.11.2022
- Медведев в ответ на слова Подоляка предупредил, что «видеовключение из Ялты» будет из СИЗО
- 18:00 28.11.2022
- Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов
- 17:55 28.11.2022
- Сбер проведет демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать