Медведев в ответ на слова Подоляка предупредил, что «видеовключение из Ялты» будет из СИЗО
18:40 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из „Лефортово“, — написал Медведев в понедельник в своем аккаунте в „Твиттере“.
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