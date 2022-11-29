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НОВОСТИ

Сунак заявил о конце «золотой эры» взаимоотношений с Китаем

10:05 29.11.2022 Источник: РБК

Нужен новый подход Великобритании к Китаю, королевство будет противостоять оппонентам «не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом», заявил британский премьер Риши Сунак, передает Reuters. «Давайте проясним: так называемая «золотая эра» закончилась вместе с наивной идеей о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам», — сказал глава британского правительства.

При этом Лондон не может игнорировать вес Пекина в мировых делах, отметил Сунак, добавив, что это также понимают и в США, Японии, Австралии, Канаде, других странах.  РБК

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