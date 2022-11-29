Заболеваемость ковидом растет в 44 регионах РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличивается в 44 российских регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

«Показатель заболеваемости на 7% превысил показатели предыдущей недели. Рост заболеваемости фиксируется в 44 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — говорится в распространенном сообщении.