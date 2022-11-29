Американцы не считают конфликт на Украине приоритетом во внешней политике страны — опрос
19:20 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские избиратели не считают конфликт на Украине приоритетным внешнеполитическим вопросом. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской фирмой Morning Consult («Морнинг консалт»).
Так, важнейшими, с точки зрения сторонников Демократической партии, вопросами для США являются изменение климата, предотвращение новой глобальной пандемии и борьба с терроризмом. Конфликт на Украине — на шестом месте. Поддерживающие Республиканскую партию и вовсе ставят этот вопрос на десятое место, отмечая первоочередную важность проблем иммиграции, терроризма и наркотрафика.
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