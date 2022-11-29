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Кабмин РФ запретил вывозить в недружественные страны ряд товаров двойного назначения

21:20 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ утвердило перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны. В список вошли в том числе ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники и различное оборудование.

Документ опубликован во вторник и вносит изменения в перечни запрещенных к вывозу товаров, которые были утверждены кабмином в марте.

В новый список вошли также грузовая автомобильная техника, бронежилеты, приборы ночного видения — всего более 150 наименований товаров.

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