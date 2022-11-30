Пункты сбора новогодних подарков детям из зоны СВО откроются в парках Москвы 1 декабря
10:20 30.11.2022
В Москве в парках и на ярмарках с 1 декабря будут действовать специальные пункты сбора гуманитарной помощи «Москва помогает». В них горожане могут оставить подарки, которые будут направлены участникам специальной военной операции в Украине и детям, живущим в новых регионах России. Горожане до 8 января 2023 года смогут принести детям игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы, а военнослужащим передать теплые вещи, гигиенические наборы и сладости.
Штабы начнут работать на 48 площадках. С 1 декабря штабы «Москва помогает» начнут работать в Парке Горького, в «Сокольниках», «Ходынском поле», «Филях», «Красной Пресне» и других, а также в саду имени Баумана и «Эрмитаж». С 9 декабря подарки детям будут собирать на 19 ярмарочных и праздничных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Еще восемь пунктов сбора откроются в городе 23 декабря. Праздничные штабы «Москва помогает» будут работать во всех округах столицы ежедневно с 10:00 до 19:00. Сбору вещей будут содействовать московские волонтеры, которые примут подарки, проверят сроки годности, целостность упаковки и подготовят их к последующей отправке.
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