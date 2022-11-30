Реальный рост доходов и сокращение бедности — основные приоритеты в РФ, указал Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает приоритетами выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства.

«Наша приоритетная задача — выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране в целом», — сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду.