Регионы с низкими доходами получат поддержку на повышение зарплат бюджетников — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат от федерального центра дополнительную поддержку, чтобы добиться нужного уровня зарплат бюджетников, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Что касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и тех, у кого доходы бюджета объективно снизились, то здесь хотел бы одобрить подход комиссии Госсовета, да и, собственно, министерство финансов не возражает. Антон Германович [Силуанов] сказал, что будем дорабатывать по каждому региону. Нужно предоставить таким субъектам дополнительную поддержку с федерального уровня», — указал глава государства, говоря о ситуации с зарплатами бюджетников.