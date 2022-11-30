Регионы с низкими доходами получат поддержку на повышение зарплат бюджетников — Путин
15:00 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат от федерального центра дополнительную поддержку, чтобы добиться нужного уровня зарплат бюджетников, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
«Что касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и тех, у кого доходы бюджета объективно снизились, то здесь хотел бы одобрить подход комиссии Госсовета, да и, собственно, министерство финансов не возражает. Антон Германович [Силуанов] сказал, что будем дорабатывать по каждому региону. Нужно предоставить таким субъектам дополнительную поддержку с федерального уровня», — указал глава государства, говоря о ситуации с зарплатами бюджетников.
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