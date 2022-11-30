НАТО считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление в блок, поскольку в противном случае она уже никуда вступить не сможет. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Бухаресте.

«Самая срочная задача сейчас — сделать все, чтобы Украина победила как демократическая суверенная страна в Европе. Если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем», — сказал он.