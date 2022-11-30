Шохин считает, что нужно переходить к импортоопережению

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России необходимо переходить от импортозамещения к «импортоопережению». Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на проходящем в Санкт-Петербурге международном форуме «Российский промышленник».

«Нужно переходить, безусловно, и к более амбициозной цели. Это — опережение мирового технологического уровня. Неслучайно на многих площадках, в которых я в том числе участвовал, очень многие повторяли тезис, что вместо импортозамещения нужно использовать слоган „импортоопережение“. С этим действительно можно согласиться или использовать более длинную формулу импортозамещения на основе технологической модернизации», — сказал Шохин.

По мнению главы РСПП, есть ряд сегментов, где Россия может быть среди лидеров. «В разных сферах, не только в промышленности, в том же банкинге. Онлайн-банкинг в России — один из самых передовых, и есть научно-технологические решения, где тоже мы можем быть лидерами», — отметил Шохин.