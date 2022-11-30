Шохин считает, что нужно переходить к импортоопережению
16:12 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России необходимо переходить от импортозамещения к «импортоопережению». Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на проходящем в Санкт-Петербурге международном форуме «Российский промышленник».
«Нужно переходить, безусловно, и к более амбициозной цели. Это — опережение мирового технологического уровня. Неслучайно на многих площадках, в которых я в том числе участвовал, очень многие повторяли тезис, что вместо импортозамещения нужно использовать слоган „импортоопережение“. С этим действительно можно согласиться или использовать более длинную формулу импортозамещения на основе технологической модернизации», — сказал Шохин.
По мнению главы РСПП, есть ряд сегментов, где Россия может быть среди лидеров. «В разных сферах, не только в промышленности, в том же банкинге. Онлайн-банкинг в России — один из самых передовых, и есть научно-технологические решения, где тоже мы можем быть лидерами», — отметил Шохин.
НОВОСТИ
- 18:50 30.11.2022
- Банкам предлагается не выселять должников до конца 2023 года
- 18:15 30.11.2022
- В Калининградской области вновь рекомендуется носить маски
- 17:40 30.11.2022
- Цена газа в Европе превысила $1 600 за 1 тыс. куб. м
- 17:12 30.11.2022
- РФ неминуемо примет ответные меры в случае конфискации ее собственности в ЕС — Захарова
- 17:00 30.11.2022
- В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв — СМИ
- 16:32 30.11.2022
- Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США
- 16:30 30.11.2022
- Сбер выступит партнером Конгресса молодых учёных
- 16:00 30.11.2022
- Цена газа в Европе поднялась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м
- 15:32 30.11.2022
- НАТО считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление
- 15:25 30.11.2022
- Андрей Воробьев проверил капремонт спорткомплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать