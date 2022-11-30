Банкам предлагается не выселять должников до конца 2023 года

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России рекомендует кредитным организациям до конца следующего года продолжить реструктуризации кредитов, не начислять штрафы за просрочку и приостановить процедуры принудительного выселения должников, следует из сообщения регулятора.

«Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание). Указанные реструктуризации также не будут учитываться в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика», — говорится в списке мер, которые планируются к продлению.