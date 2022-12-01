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НОВОСТИ

Япония не будет сотрудничать с США для разработки истребителя нового поколения

08:15 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приняло беспрецедентное решение отказаться от сотрудничества с властями США в разработке истребителя нового поколения в связи с нежеланием американского концерна Lockheed Martin («Локхид Мартин») предоставлять Токио передовые технологии. Об этом в четверг со ссылкой на японские правительственные источники сообщается в публикации на сайте издания «Сюкан гэндай».

По его данным, Япония в связи с этим отдала предпочтение сотрудничеству с Великобританией и Италией. В частности, британская фирма BAE (Би-эй-и) пообещала предоставить японской стороне полный доступ к своим разработкам, подчеркивает издание.

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