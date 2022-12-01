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В России за сутки выявили 6 785 случаев заражения коронавирусом

12:00 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 785 против 6 088 днем ранее, до 21 597 613. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число выявленных случаев стало максимальным с 30 октября, когда штаб сообщал о 6 803 заболевших.

Количество летальных исходов за сутки возросло на 58 против 59 днем ранее, до 392 060. Число случаев выздоровления увеличилось на 5 865 против 5 557, до 21 003 575.

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