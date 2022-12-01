В Москве выявили 1 390 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 390 против 1 405 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 258 203 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 15 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 002 смерти. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 040, до 3 065 259.