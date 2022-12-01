В Министерство обороны Испании был прислан пакет со взрывчаткой

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Письмо со взрывчатым веществом было прислано в четверг утром в Министерство обороны Испании. Об этом сообщила газета «Мундо». По данным газеты, письмо было отправлено в ведомство из Испании.

Ранее МВД Испании подтвердил, что на авиабазе Торрехон-де-Ардос обнаружили пакет со взрывчатым устройством.