Украинские войска за два часа трижды обстреляли Донецк
13:20 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за два часа трижды вели артиллерийский огонь по Донецку. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации, которая опубликована в телеграм-канале представительства, с 09:55 Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города из артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. В общей сложности выпущено десять снарядов.
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