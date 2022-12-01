Украинские войска за два часа трижды обстреляли Донецк

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за два часа трижды вели артиллерийский огонь по Донецку. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации, которая опубликована в телеграм-канале представительства, с 09:55 Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города из артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. В общей сложности выпущено десять снарядов.