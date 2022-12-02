В РФ предлагают ужесточить требования к расселению аварийного жилья
10:32 02.12.2022 Источник: Известия
Также депутаты намерены обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев на уровень нормативов Минстроя. Сейчас субъекты зачастую устанавливают стоимость на 15–20% ниже ради экономии, но застройщики отказываются продавать квартиры по такой цене. За нарушение правил необходимо ввести наказание — вплоть до уголовной ответственности, подчеркнули депутаты.
По словам экспертов, в России участились случаи, когда в разваливающихся домах остаются люди без тепла, воды, дверей и окон.
Хотя в целом программа расселения аварийного жилья в РФ реализуется даже с опережением.
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