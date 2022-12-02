0
0
0
НОВОСТИ

В РФ предлагают ужесточить требования к расселению аварийного жилья

10:32 02.12.2022 Источник: Известия

В России планируют ужесточить требования к расселению аварийного жилья. В Госдуме разрабатывают законопроект, который установит сроки процедуры и запретит растягивать этот процесс, выяснили «Известия».

Также депутаты намерены обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев на уровень нормативов Минстроя. Сейчас субъекты зачастую устанавливают стоимость на 15–20% ниже ради экономии, но застройщики отказываются продавать квартиры по такой цене. За нарушение правил необходимо ввести наказание — вплоть до уголовной ответственности, подчеркнули депутаты.

По словам экспертов, в России участились случаи, когда в разваливающихся домах остаются люди без тепла, воды, дверей и окон.

Хотя в целом программа расселения аварийного жилья в РФ реализуется даже с опережением.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 02.12.2022
В России появится новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер — Минприроды
0
39
10:05 02.12.2022
Введение потолка цен на нефть может привести к увеличению доходов России - Oil Price
0
76
10:00 02.12.2022
Спрос на живые елки упал в два раза в России за пять лет
0
84
09:32 02.12.2022
Минфин ФРГ отклонил запрос Минобороны Германии на срочную финансовую поддержку
0
122
09:20 02.12.2022
В Японии официально зафиксируют недопустимость превентивных ударов по противнику
0
138
09:05 02.12.2022
В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
0
186
09:00 02.12.2022
Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви
0
175
22:25 01.12.2022
Байден: Я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли
0
624
22:10 01.12.2022
Более половины репатриантов в Израиле в этом году приехали из РФ - министерство
0
547
21:06 01.12.2022
Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
0
535

Возврат к списку