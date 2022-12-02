В черноморском порту Самсун на севере Турции прогремел взрыв — ТВ
12:05 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прогремел в пятницу в порту Самсун на побережье Черного моря на севере Турции, сообщает телеканал «Си-эн-эн тюрк».
Причины взрыва, после которого вспыхнул пожар, на данный момент не уточняются. К месту происшествия направлены пожарные расчеты.
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