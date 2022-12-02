В черноморском порту Самсун на севере Турции прогремел взрыв — ТВ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в пятницу в порту Самсун на побережье Черного моря на севере Турции, сообщает телеканал «Си-эн-эн тюрк».

Причины взрыва, после которого вспыхнул пожар, на данный момент не уточняются. К месту происшествия направлены пожарные расчеты.