У западного «спецтрибунала по России» никогда не будет юрисдикции над РФ — МИД
17:12 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка Запада создать «специальный трибунал по России» является очередным примером практики двойных стандартов, над РФ у такого «междусобойчика» юрисдикции никогда не будет. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ о заявлении МИД Франции касательно планов создания соответствующего «трибунала».
«Не в первый раз сталкиваемся с лицемерием западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий. Преступления США и их союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, других странах, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения от оружия американских и европейских оборонно-промышленных компаний, очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей по региону, всех тех, кто не входит в пресловутый „золотой миллиард“. Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм — очередной пример практики двойных стандартов Запада. Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет», — указали в российском дипведомстве.
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