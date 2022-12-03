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На фоне ввода ценового потолка стоимость нефти может превысить $100 - эксперт

10:20 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые цены на нефть могут превысить $100 за баррель на фоне введения ценового потолка для российской нефти странами ЕС в размере 60 долларов и возможного сокращения экспорта РФ, считает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Страны Евросоюза согласовали в пятницу регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель, в субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Предполагается ввод корректирующего механизма, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.

«Сам по себе размер потолка не имеет значения, поскольку российские компании все равно не будут продавать нефть по нему. Соответственно, поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся, что может сократить экспорт из России на 1-1,5 млн баррелей в сутки в декабре–январе. Это, вероятно, приведет к росту цен на нефть выше $100 за баррель», — сказал он.

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