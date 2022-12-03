На фоне ввода ценового потолка стоимость нефти может превысить $100 - эксперт
10:20 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза согласовали в пятницу регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель, в субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Предполагается ввод корректирующего механизма, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.
«Сам по себе размер потолка не имеет значения, поскольку российские компании все равно не будут продавать нефть по нему. Соответственно, поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся, что может сократить экспорт из России на 1-1,5 млн баррелей в сутки в декабре–январе. Это, вероятно, приведет к росту цен на нефть выше $100 за баррель», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:10 03.12.2022
- Более тысячи украинских военных подготовил ЕС в рамках тренировочной миссии - Боррель
- 09:30 03.12.2022
- Для Молдавии единственным способ выжить является вступление в ЕС - Санду
- 09:25 03.12.2022
- При продвижении гендерного равенства мировая экономика может вырасти на $12 трлн - ООН
- 09:20 03.12.2022
- По указанию властей «Твиттер» цензурировал свою соцсеть - журналист
- 22:00 02.12.2022
- В РПЦ пояснили события, связанные с Киево-Печерской лаврой
- 21:50 02.12.2022
- В Госдепе США "ждут с нетерпением", когда заработает ограничение цены на нефть из РФ
- 20:10 02.12.2022
- Евросоюз согласовал максимальную цену на российскую нефть
- 20:00 02.12.2022
- Украина рассчитывает на иностранную помощь, чтобы купить на зиму 3 млрд кубометров газа
- 19:42 02.12.2022
- Офис главы МАГАТЭ ведет переговоры о всрече Гросси с президентом РФ
- 18:50 02.12.2022
- Нидерланды могут заблокировать вхождение Болгарии в Шнгенскую зону
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать