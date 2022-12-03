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Украинский вертолет Ми-8 сбит ВКС РФ около Селидово ДНР - Минобороны

15:25 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 около Селидово ДНР. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

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