Украинский вертолет Ми-8 сбит ВКС РФ около Селидово ДНР - Минобороны
15:25 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.
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