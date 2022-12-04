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В РФ за неделю более чем на 10% выросла заболеваемость ковидом

11:30 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России растет третью неделю подряд — в последние семь дней в стране выявили на 11,2% больше случаев заражения, чем в предыдущие, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

С 28 ноября по 4 декабря штаб зафиксировал 42 837 заражений, тогда как с 20 по 27 ноября — 38 535. Кроме того, увеличилось число госпитализаций — на этой неделе в больницы попали 7 826 человек, что на 1,5% больше, чем на прошлой.

Количество выздоровевших оказалось меньше числа новых случаев заражения — за неделю, по данным штаба, вылечились 36 952 человека. Это также меньше, чем на прошлой неделе, когда выписали 38 104 пациентов.

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