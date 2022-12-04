Оппозиционные социалисты провели в Молдавии акцию протеста

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая в Молдавии оппозиционная Партия социалистов провела в воскресенье в городе Кагул демонстрацию протеста, потребовав отставки правительства и проведения досрочных выборов в стране.



«В Кагуле сегодня прошел мирный митинг протеста против политики действующей власти, организованный Партией социалистов. Люди высказались против неконтролируемого роста цен, против диктатуры Партии действия и солидарности, против беззакония, потребовали отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. В митинге приняли участие сотни человек, в том числе депутаты, активисты, жители городов Кагул, Комрат, Вулканешты, Леова и Кантемир.



