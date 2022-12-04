Оппозиционные социалисты провели в Молдавии акцию протеста
16:20 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Кагуле сегодня прошел мирный митинг протеста против политики действующей власти, организованный Партией социалистов. Люди высказались против неконтролируемого роста цен, против диктатуры Партии действия и солидарности, против беззакония, потребовали отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. В митинге приняли участие сотни человек, в том числе депутаты, активисты, жители городов Кагул, Комрат, Вулканешты, Леова и Кантемир.
НОВОСТИ
- 16:10 04.12.2022
- Во Франции могут вернуться к обязательному ношению масок из-за COVID-19
- 14:40 04.12.2022
- Власти Ирана пересмотрят вопрос о ношении хиджаба, полиция нравов уже распущена - СМИ
- 14:30 04.12.2022
- В Сирии задержали 18 боевиков и финансиста ИГ - власти
- 13:30 04.12.2022
- В понедельник Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана
- 13:15 04.12.2022
- В Москву с официальным визитом прибыла делегация парламентариев Ирана - комитет Думы
- 12:30 04.12.2022
- Из-за роста цен треть французов может отказаться от рождественских подарков - опрос
- 12:20 04.12.2022
- До конца года парламент ДНР планирует принять новую конституцию
- 12:10 04.12.2022
- В Иране казнены четыре человека за шпионаж в пользу Израиля
- 11:30 04.12.2022
- В РФ за неделю более чем на 10% выросла заболеваемость ковидом
- 10:20 04.12.2022
- В РФ невозможны протесты угрожающие власти - директор нацразведки США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать