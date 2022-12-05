СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки взрывов слышны в ночь на понедельник в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в телеграм-канале.

Ранее в районах Запорожской области, контролируемых Киевом, второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.