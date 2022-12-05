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Три человека погибли и пятеро пострадали при взрыве на аэродроме под Рязанью

10:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью, три человека погибли, пятеро пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах в понедельник.

«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корр. ТАСС о последствиях взрыва на аэродроме под Рязанью.

В приемном отделении Рязанской областной больницы ТАСС подтвердили госпитализацию пятерых человек. «К нам поступили пятеро пострадавших после взрыва на аэродроме под Рязанью», — сказали в приемном отделении.

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