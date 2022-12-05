Путину доложили о произошедшем на объектах в Саратовской и Рязанской областях — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доклады о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях представлены президенты РФ Владимиру Путину, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.