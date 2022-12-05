Крупнейший металлургический завод в Кривом Роге поврежден, заявили на Украине

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины, сталелитейный завод «АрселорМиттал Кривой Рог» в Днепропетровской области, получило повреждения. На месте работают пожарные и медики, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе предприятия, который позднее был удален.

«АрселорМиттал Кривой Рог» сообщает, что ночью 5 декабря по территории предприятия нанесен ракетный удар», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте завода.