Премьер Грузии заявил, что оппозиция занимается отправкой грузинских наемников на Украину

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой граждан республики воевать на Украину.

«Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников (оппозиция — прим. ТАСС), с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители „партии войны“ забирают на Украину наших сограждан (воевать — прим. ТАСС)», — сказал Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.